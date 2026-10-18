Москва18 окт Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству принять меры для предотвращения новых беспорядков. Об этом он заявил в своем обращении к нации.

Потребовал от правительства извлечь все необходимые уроки в вопросах сбора разведывательной информации и прогнозирования подобных событий, а также принять меры, чтобы подобное больше не повторилось приводит его слова телеканал BFMTV

Президент Франции осудил разграбление магазинов, нападения на госучреждения и мэрии, а также поджоги, произошедшие в нескольких городах страны.

Макрон при этом подчеркнул, что участников мирных демонстраций нельзя приравнивать к погромщикам. Люди вышли на улицы в том числе из-за роста стоимости жизни и цен на топливо на фоне конфликта в Персидском заливе. Он заявил, что власти намерены работать над обеспечением поставок топлива и газа и выслушать требования молодежи, обеспокоенной своим будущим.

Мы не должны смешивать законные требования с насилием, но и не должны позволять насилию заглушить эти требования. Поэтому сегодня вечером я хочу обозначить четкий план действий… Стране нужны порядок и спокойствие, а не дальнейшая эскалация. В ближайшие дни премьер-министр соберет представителей этих организаций, чтобы добиться от них четкой и публичной позиции сказал Макрон

В субботу, 17 октября, во Франции начались масштабные акции протеста, направленные в том числе против роста цен и экономической политики властей. Так, 100 человек в масках и капюшонах атаковали штаб-квартиру телеканала CNews в западной части Парижа. Кроме того, группа участников протеста проникла в здание мэрии в Марселе и устроила там погром. По данным ТАСС, полиция применила слезоточивый газ против участников несогласованной акции на Елисейских полях.

В воскресенье агентство AFP со ссылкой на данные французского МВД сообщило о задержании в ходе протестов 2 397 человек.

Ранее лидер фракции партии "Национальное объединение" в парламенте и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что волна уличных погромов показала глубокий кризис доверия граждан к властям и утрату их авторитета, а Жордан Барделла призвал Макрона публично принести извинения гражданам страны за неспособность справиться с волной беспорядков и добровольно уйти в отставку.