Барделла: Макрон должен попросить прощения за беспорядки и уйти в отставку

Барделла призвал Макрона извиниться за беспорядки и уйти в отставку Барделла: Макрон должен попросить прощения за беспорядки и уйти в отставку

Москва18 окт Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон обязан публично принести извинения гражданам страны за неспособность справиться с волной беспорядков и добровольно уйти в отставку. С таким заявлением выступил лидер французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла в социальных сетях.

Я жду от Эммануэля Макрона, что он попросит прощения и уйдет написал политик

Барделла пояснил, что массовые беспорядки стали расплатой за многолетнюю политику попустительства со стороны правящих кругов, а также за моральное и материальное ослабление силовых структур республики.

В субботу, 17 октября, во Франции начались масштабные акции протеста, направленные в том числе против роста цен и экономической политики властей. Так, 100 человек в масках и капюшонах атаковали штаб-квартиру телеканала CNews в западной части Парижа. Кроме того, группа участников протеста проникла в здание мэрии в Марселе и устроила там погром. По данным ТАСС, полиция применила слезоточивый газ против участников несогласованной акции на Елисейских полях.

В воскресенье глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что число задержанных во время массовых беспорядков превысило 2 тыс. человек.

Ранее лидер фракции партии "Национальное объединение" в парламенте и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что волна уличных беспорядков и погромов показала глубокий кризис доверия граждан к властям и утрату их авторитета.