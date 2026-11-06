Москва6 ноя Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Себастьен Лекорню хотят ввести в стране цензуру, используя погромы как предлог, заявил глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в видеообращении в соцсети X.

Макрон и Лекорню возложили вину за погромы на социальные сети, однако, подчеркнул Филиппо, исследование специалистов Лавальского, Цюрихского университетов и Центра Марка Блока говорит об обратном.

Теперь мы знаем, что в дни каждой демонстрации во Франции замедляется работа социальных сетей, снижается охват публикаций, а определенный контент становится невидимым. Это одна из форм цензуры, и они хотят пойти гораздо дальше. Так вот, было проведено исследование. [Макрон и Лекорню] солгали: социальные сети не несли никакой ответственности за это насилие, и они об этом знают. Реальность такова, что они просто хотят воспользоваться этим предлогом, чтобы ввести цензуру в единственном по-настоящему свободном пространстве для выражения мнений в нашей стране сказал Филиппо

Ранее политик призвал Макрона уйти в отставку из-за демонстраций и беспорядков во Франции. Филиппо назвал Макрона предателем и подчеркнул, что страна сможет выйти из хаоса лишь после того, как президент оставит пост.

Волна протестов во Франции поднялась в середине сентября: тогда на улицы пригородов Парижа вышли старшеклассники, добивавшиеся улучшения состояния школ. Позже к ним присоединились люди, недовольные ростом стоимости жизни.

Самым массовым стал общенациональный марш 17 октября. По данным МВД, в нем участвовали около 550 тысяч человек. Французская полиция применила против протестующих слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты и водометы, в то время как мародеры грабили бутики.