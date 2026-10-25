Партия Филиппо направила петицию с требованием немедленной отставки Макрона Партия Филиппо выступила за отставку Макрона ради спасения суверенитета Франции

Москва25 окт Вести.Французская правая партия "Патриоты", возглавляемая кандидатом в президенты страны Флорианом Филиппо, запустила петицию с призывом к немедленной отставке действующего главы государства Эммануэля Макрона.

Текст петиции размещен на официальном сайте политического блока.

Представители партии отметили, что страна столкнулась с огромным количеством проблем в молодежной политике, сокращении бедности, сельском хозяйстве, энергетической сфере, а также с проблемой госдолга.

Макрона – в отставку! ​​​...Только решительные, кардинальные меры позволят найти эффективные и долгосрочные решения. Франции необходимо вернуть себе суверенитет и контроль над собственной судьбой говорится в тексте

Накануне сообщалось, что протесты против роста цен во Франции собрали 410 тысяч человек по всей стране.