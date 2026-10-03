Несколько сотен человек в Париже вышли на демонстрацию против помощи Киеву

В Париже прошла демонстрация против помощи Киеву Несколько сотен человек в Париже вышли на демонстрацию против помощи Киеву

Москва3 окт Вести.Демонстрация против оказания помощи Украине и за выход Франции из ЕС и НАТО проходит в субботу в центре Парижа.

Как сообщает РИА Новости, акция проходит по призыву лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, баллотирующегося в президенты республики​​​. В демонстрации участвуют несколько сотен человек.

Демонстранты вышли на площадь с плакатами, надписи на которых гласят: "Макрон, мы не будем умирать за Украину!", "Макрон, убирайся!".

По словам Филиппо, чтобы жить свободно и жить в мире, нужны серьезные политические решения: выйти из Европейского союза, из НАТО, прекратить финансировать войну на Украине.

По мнению политика, деньги, направляемые французскими властями Киеву, должны быть потрачены на снижение налогов на бензин во Франции.