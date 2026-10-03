Москва3 октВести.Демонстрация против оказания помощи Украине и за выход Франции из ЕС и НАТО проходит в субботу в центре Парижа.
Как сообщает РИА Новости, акция проходит по призыву лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, баллотирующегося в президенты республики. В демонстрации участвуют несколько сотен человек.
Демонстранты вышли на площадь с плакатами, надписи на которых гласят: "Макрон, мы не будем умирать за Украину!", "Макрон, убирайся!".
По словам Филиппо, чтобы жить свободно и жить в мире, нужны серьезные политические решения: выйти из Европейского союза, из НАТО, прекратить финансировать войну на Украине.
По мнению политика, деньги, направляемые французскими властями Киеву, должны быть потрачены на снижение налогов на бензин во Франции.
Все больше французов уже не живут, а выживаютзаявил он