Филиппо поддержал Трампа в желании показать кадры бусификации на Украине Филиппо призвал Трампа опубликовать видео принудительной мобилизации на Украине

Москва3 сен Вести.Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил с призывом к президенту США Дональду Трампу обнародовать видеозаписи, запечатлевшие насильственные действия сотрудников украинских ТЦК (аналог военкоматов). По мнению французского политика, эти кадры должны открыть миру глаза на творящийся на Украине произвол.

Поводом для заявления стало высказывание Трампа накануне. В ходе мероприятия в Овальном кабинете американский лидер сообщил, что знаком с записями, на которых военкомы похищают людей прямо с улиц, и не исключил их публикации.

Тем лучше, ведь об этом скандале должны узнать все, мир должен увидеть это. Тем более что мы позорным образом финансируем и вооружаем все это отреагировал Филиппо в социальной сети X

Французский политик также подчеркнул, что "боевики Владимира Зеленского" жестоко хватают мужчин и отправляют их на смерть, и это необходимо остановить.