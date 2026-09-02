Москва2 сенВести.Президент США Дональд Трамп заявил о том, что он знает о наличии насильственной мобилизации на территории Украины. Об этом он заявил в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.
Американского лидера спросили, видел ли тот видеозаписи с бесчинствами, которые творят сотрудники ТЦК. Имеются в виду насильственные похищения и последующая бусификация граждан.
Я знаю об этих видео. Я очень много о них слышалответил Трамп
Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты хотели бы скорейшего завершения конфликта на Украине. По словам главы Белого дома, Вашингтон интенсивно работает над тем, чтобы добиться этого.