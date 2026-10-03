Москва3 октВести.В историческом I округе Парижа на площади Пале-Рояль прошла акция протеста против членства Франции в Евросоюзе и политики властей. По данным корреспондента ТАСС, в манифестации участвовали сотни человек, а ее участники разорвали флаг ЕС.
Демонстрация была организована по призыву лидера партии "Патриоты" Флориана Филиппо.
Именно ЕС продолжает финансировать коррупционный украинский режимподчеркнул он
Протестующие держали плакаты с требованием к президенту Франции Эммануэлю Макрону немедленно прекратить финансирование Киева.
Никакого оружия, самолетов и денег для Украины! Мы не будем воевать на твоей войне! Зеленский, верни деньги!скандировали участники акции
Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Киева оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что во Франции создали антикризисный штаб из-за беспорядков в школах.