В Париже демонстранты разорвали флаг Евросоюза на акции против помощи Киеву

В Париже на акции "Патриотов" потребовали прекратить финансирование Киева В Париже демонстранты разорвали флаг Евросоюза на акции против помощи Киеву

Москва3 окт Вести.В историческом I округе Парижа на площади Пале-Рояль прошла акция протеста против членства Франции в Евросоюзе и политики властей. По данным корреспондента ТАСС, в манифестации участвовали сотни человек, а ее участники разорвали флаг ЕС.

Демонстрация была организована по призыву лидера партии "Патриоты" Флориана Филиппо.

Именно ЕС продолжает финансировать коррупционный украинский режим подчеркнул он

Протестующие держали плакаты с требованием к президенту Франции Эммануэлю Макрону немедленно прекратить финансирование Киева.

Никакого оружия, самолетов и денег для Украины! Мы не будем воевать на твоей войне! Зеленский, верни деньги! скандировали участники акции

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Киева оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что во Франции создали антикризисный штаб из-за беспорядков в школах.