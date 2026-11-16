"Мы перешли черту": Филиппо высказался о поддержке Украины Францией Филиппо: Франция перешла опасную черту в поддержке киевского режима

Москва16 ноя Вести.Власти Франции перешли опасную черту, наращивая военную поддержку киевского режима, заявил глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в видеообращении в соцсети X.

Так он прокомментировал сообщение Radio France Internacionale об участии французских военных в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ).

Мы перешли чрезвычайно опасную черту, которая официально превращает нас в сторону, участвующую в этой войне против России… Все, кто там находится, должны вернуться сказал Филиппо

Также политик призвал правительство Эммануэля Макрона полностью отказаться от предоставления финансовой помощи и вооружений Киеву.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Париж не может отказаться от помощи киевскому режиму или уменьшить ее объем. По его мнению, призывы к подобному якобы сделают уязвимой не только Украину, но и всю Европу.