Москва16 нояВести.Власти Франции перешли опасную черту, наращивая военную поддержку киевского режима, заявил глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в видеообращении в соцсети X.
Так он прокомментировал сообщение Radio France Internacionale об участии французских военных в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ).
Мы перешли чрезвычайно опасную черту, которая официально превращает нас в сторону, участвующую в этой войне против России… Все, кто там находится, должны вернутьсясказал Филиппо
Также политик призвал правительство Эммануэля Макрона полностью отказаться от предоставления финансовой помощи и вооружений Киеву.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Париж не может отказаться от помощи киевскому режиму или уменьшить ее объем. По его мнению, призывы к подобному якобы сделают уязвимой не только Украину, но и всю Европу.