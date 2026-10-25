"Он в бреду": Филиппо раскритиковал требование Зеленского о новом пакете помощи Филиппо осудил призыв Зеленского к выделению Украине нового пакета помощи

Москва25 окт Вести.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо подверг критике новое требование главы киевского режима Владимира Зеленского о предоставлении Украине финансовой помощи.

Комментируя заявление киевского главаря о том, что западные союзники должны будут финансировать создание сильной армии на протяжении как минимум десяти лет, Филиппо заявил, что Зеленский бредит.

Он [Зеленский] в бреду! Хватит! Больше ни единого евро на Украину написал французский политик в социальной сети Х

Ранее Зеленский во время выступления на саммите Евросоюза в Брюсселе запросил у европейских стран дополнительное финансирование в размере не менее 70 миллиардов евро. При этом совсем недавно Евросоюз согласовал для Киева кредит на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Но уже в конце августа власти Украины заявили, что этих средств будет недостаточно.