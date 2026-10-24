Филиппо: требования Киева к ЕС о финансировании на 10 лет - безумие

Филиппо назвал безумием требования Зеленского о новом финансировании от ЕС Филиппо: требования Киева к ЕС о финансировании на 10 лет - безумие

Москва24 окт Вести.Требования главы киевского режима Владимира Зеленского к Евросоюзу обеспечить ему новое финансирование - безумие, заявил глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Так он прокомментировал заявление Зеленского, что Киеву необходима новая финансовая помощь от Брюсселя как минимум на 10 лет.

Безумие!.. французы еще долго не перестанут разоряться на войне и на содержании огромной коррупционной системы, стоящей за этой помощью (как на Украине, так и здесь), если все будет продолжаться в том же духе! написал Филиппо в соцсети X

Ранее Филиппо заявил, что Франция больше не должна отдавать Украине "ни евро". Он также обличил нелогичность приоритетов Парижа, который урезает социальные расходы для собственных граждан, но находит деньги на поддержку киевского режима.