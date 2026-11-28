Во Франции назвали безумием новый пакет помощи ЕС Украине на 45 млрд евро Политик Филиппо раскритиковал главу ЕК за выделение Украине €45 млрд

Москва28 ноя Вести.Главу Еврокомиссии Урсулу Фон дер Ляйен раскритиковали за ее заявление о выделении Украине дополнительного финансирования.

Кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х написал, что это "полное безумие".

Урсула фон дер Ляйен только что объявила о дополнительных 45 млрд евро для Украины. ... Ни одного евро и ни одной единицы оружия для Украины, давайте выйдем из ЕС заявил Филиппо

Политик также обратил внимание на то, что из общей суммы финансирования Франции придется выплатить около 8,5 млрд евро.

Ранее стало известно, что три страны отказались поддерживать дополнительное выделения денег для Киева. В их числе: Венгрия, Чехия и Словакия.