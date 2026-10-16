Филиппо призвал прекратить финансирование Украины после запроса Зеленского Филиппо о требовании Зеленского выделить 70 млрд евро: ни евро Украине

Москва16 окт Вести.Лидер французской партии "Патриоты" и кандидат в президенты страны Флориан Филиппо заявил, что Франция не должна больше выделять средства Киеву. Так он отреагировал на требование Владимира Зеленского предоставить Евросоюзу еще 70 миллиардов евро в 2027 году.

Зеленский только что потребовал от стран ЕС еще 70 миллиардов евро. Это означает, что Франции придется заплатить 13 миллиардов евро — разорение! Хватит! Больше ни евро Украине! написал политик в соцсети X

Филиппо также отметил нелогичность приоритетов: во Франции, по его словам, обсуждают отмену компенсации за покупку лекарств и отказ от индексации пенсий после определенного порога, при этом находя средства на поддержку Киева.

Ранее в пятницу Зеленский, выступая на саммите ЕС в Брюсселе, потребовал минимум 70 миллиардов евро на военные цели в 2027 году.