Ле Пен: Франция больше не в состоянии оказывать финансовую помощь Украине

Ле Пен заявила об отсутствии у Франции средств на финансирование Украины Ле Пен: Франция больше не в состоянии оказывать финансовую помощь Украине

Москва14 окт Вести.Франция исчерпала средства на дальнейшее финансирование Украины, поэтому соответствующую помощь необходимо прекратить. Об этом заявила лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.

Политик подчеркнула необходимость честно заявить главе киевского режима Владимиру Зеленскому о невозможности бесконечного спонсирования Киева в условиях текущего состояния бюджета страны.

Франция сегодня находится в чрезвычайно опасном положении подытожила Ле Пен

Ранее Ле Пен сообщала, что Париж находится на грани долгового кризиса и должен перестать финансово поддерживать киевский режим.