Москва14 октВести.Франция исчерпала средства на дальнейшее финансирование Украины, поэтому соответствующую помощь необходимо прекратить. Об этом заявила лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.
Политик подчеркнула необходимость честно заявить главе киевского режима Владимиру Зеленскому о невозможности бесконечного спонсирования Киева в условиях текущего состояния бюджета страны.
Франция сегодня находится в чрезвычайно опасном положенииподытожила Ле Пен
Ранее Ле Пен сообщала, что Париж находится на грани долгового кризиса и должен перестать финансово поддерживать киевский режим.