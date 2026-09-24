Ле Пен: Франция больше не в состоянии спонсировать Украину

Франция больше не может спонсировать Украину, сказала Ле Пен Ле Пен: Франция больше не в состоянии спонсировать Украину

Москва24 сен Вести.Франция больше не в состоянии финансово поддерживать киевский режим, заявила глава французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в интервью газете Politico.

В то же время она допустила, что Франция может продолжать помогать Киеву другими способами - обучением бойцов и командиров Вооруженных сил Украины и предоставлением им иной материальной помощи.

Мы больше не можем оказывать Украине финансовую помощь… У нас больше нет средств… Мы находимся на грани долгового кризиса и должны делать выбор сказала Ле Пен журналистам

Ранее Марин Ле Пен заявила, что передача российских активов ретейлера Auchan во временное управление компании из РФ была "враждебным шагом" со стороны Москвы.

В ответ зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что "Национальное объединение" встало на путь русофобии и поддержки украинского нацизма.