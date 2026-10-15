Зеленский заявил о выгоде для Франции от военной помощи Украине

Зеленский ответил на призыв Ле Пен прекратить финансирование Киева Зеленский заявил о выгоде для Франции от военной помощи Украине

Москва15 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что прекращение финансовой и военной поддержки Киева может быть невыгодно Франции.

Об этом он рассказал в интервью Financial Times, комментируя призыв главы парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен отказаться от помощи Украине.

По мнению Зеленского, французская сторона также получает преимущества от сотрудничества с Киевом. В частности, он указал на опыт украинских военнослужащих, который может представлять ценность для французских оборонных компаний.

Это взаимовыгодно подчеркнул украинский лидер

Кроме того, Зеленский выразил обеспокоенность успехами политических сил, которые, по его оценке, симпатизируют России. Их победы на выборах в европейских странах, считает он, могут создать для Украины дополнительные трудности.

Ранее лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Франция исчерпала средства на дальнейшее финансирование Украины, поэтому соответствующую помощь необходимо прекратить.