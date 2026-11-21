Figaro: Зеленский боится, что Париж свернет поддержку Киева после ухода Макрона

Figaro: Зеленский тревожится о сокращении помощи Киеву после ухода Макрона Figaro: Зеленский боится, что Париж свернет поддержку Киева после ухода Макрона

Москва21 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский обеспокоен возможным прекращением помощи от Франции после того, как Эммануэль Макрон перестанет занимать пост президента этой страны, сообщила газета Le Figaro.

По данным издания, Зеленский не испытывает симпатий к потенциальным фаворитам предстоящей президентской гонки, но ему придется выстраивать контакты с теми, кто может возглавить Францию.

Заявления кандидатов, которые лидируют в предвыборных опросах, тревожат Киев отметила газета

Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 18 апреля 2027 года, второй при необходимости пройдет 2 мая.

Среди основных претендентов — глава фракции правых из "Национального объединения" Марин Ле Пен. Ряд экспертов рассматривает в качестве ее основного соперника лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона. Оба политика выступают против военной помощи Украине и размещения на ее территории французских войск.

Макрон не может участвовать в предстоящих выборах, поскольку занимает высший государственный пост второй срок подряд. Согласно сентябрьскому опросу, проведенному по заказу журнала Le Figaro Magazine, работу действующего президента одобряют 15% французов — это исторически низкий показатель.

14 ноября президент Франции раскритиковал противников оказания помощи киевскому режиму, заявив, что ограничение финансирования Украине спровоцирует новый конфликт.

Ранее еще один кандидат в президенты — лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян осудил проводимый Макроном внешнеполитический курс.

Политик отметил, что французский лидер поддерживает желание Украины вступить в НАТО, однако игнорирует возможные последствия, которые могут втянуть страну в вооруженный конфликт.