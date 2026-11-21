Дюпон Эньян: поддержка Макроном Украины в НАТО может привести к войне

Дюпон-Эньян раскритиковал Макрона за поддержку желания Украины вступить в НАТО Дюпон Эньян: поддержка Макроном Украины в НАТО может привести к войне

Москва21 ноя Вести.Французский президент Эммануэль Макрон, который поддерживает идею вступления Украины в НАТО, игнорирует возможные последствия, которые могут втянуть Париж в вооруженный конфликт.

Об этом на странице в соцсети X заявил глава партии "Вставай, Франция" и кандидат в президенты этой страны Николя Дюпон-Эньян.

Макрон по-прежнему хочет добиться вступления Украины в НАТО. Осознает ли он последствия такого решения? Это создает риск прямой войны между двумя ядерными державами написал политик

По мнению Дюпон-Эньяна, Франции следует стремиться к мирному урегулированию, а не поощрять дальнейшую эскалацию, чреватую для страны полномасштабной войной.

19 ноября Макрон не ответил на вопрос журналиста, поедет ли он в Москву на переговоры. По словам президента Франции, его страна никогда не прекращала контактов с Россией.

На следующий день на пресс-конференции в Берлине после встречи "коалиции желающих" Макрон назвал себя "украинцем".