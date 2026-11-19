Москва19 ноя Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон хочет вновь поднять вопрос о присоединении Украины к НАТО.

Французский лидер полагает, что сейчас для этого настал подходящий момент, поскольку после окончания конфликта Украина будет располагать очень значительным количеством вооружений и многочисленной армией.

Необходимо вновь поднять вопрос о вступлении Украины в НАТО заявил Макрон журналистам в Берлине

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для России вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо, но Запад на это "плевать хотел". Глава государства напомнил, что Украина обязалась быть нейтральной и имеет право на безопасность, но не в ущерб России.