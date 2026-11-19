Москва19 нояВести.Президент Франции Эммануэль Макрон хочет вновь поднять вопрос о присоединении Украины к НАТО.
Французский лидер полагает, что сейчас для этого настал подходящий момент, поскольку после окончания конфликта Украина будет располагать очень значительным количеством вооружений и многочисленной армией.
Необходимо вновь поднять вопрос о вступлении Украины в НАТОзаявил Макрон журналистам в Берлине
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для России вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо, но Запад на это "плевать хотел". Глава государства напомнил, что Украина обязалась быть нейтральной и имеет право на безопасность, но не в ущерб России.