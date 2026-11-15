Москва15 ноя Вести.В будущем президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы занять пост генерального секретаря НАТО. Такое предположение выдвинул эксперт Международного клуба "Валдай" политолог Андрей Кортунов в беседе с NEWS.ru.

Может быть, он думает о карьере в рамках Североатлантического альянса. Например, он может претендовать на роль следующего генерального секретаря НАТО. Тогда ему нужно сейчас говорить о НАТО и будущем этого блока. Может быть, эпатажные заявления рассматриваются им как шаг на пути к такого рода карьерному пути сказал он

По его словам, с желанием именно такого развития карьеры связаны заявления Макрона о необходимости членства Украины в Североатлантическом альянсе. Однако следует понимать, что это долгосрочная задача, которую невозможно выполнить за те несколько месяцев, что остаются президенту Франции на посту главы государства.

Политолог также подчеркнул, что обсуждать такие перспективы могут только США, а президент страны Дональд Трамп выступает против этого шага, поэтому Вашингтон не будет предпринимать никаких мер, чтобы сделать членство Украины в НАТО реальным.

Президентские полномочия Эммануэля Макрона заканчиваются 14 мая 2027 года. Это его второй срок, поэтому Макрон не может баллотироваться на этот пост заново.

А пост генсека НАТО занимает Марк Рютте. Он вступил в должность 1 октября 2024 года; его полномочия заканчиваются в 2028 году. До этого Рютте был премьер-министром Нидерландов.