Москва12 нояВести.Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность выступить в роли переговорщика от европейцев по украинскому урегулированию. Соответствующее заявление он сделал журналистам на саммите Европейского политического сообщества в Дублине.
По мнению французского лидера, у Европы должно быть единое видение того, чего она хочет для Украины и для себя самой. По его словам, позиция Европы по поддержке Киева ясна, но теперь предстоит прояснить позицию по перспективе для европейских стран и по тому, каким будет проект будущей архитектуры безопасности. Макрон считает, что поэтому странам Европы необходимо вернуть себе инициативу в диалоге с Россией.
У Макрона также спросили, готов ли он стать европейским эмиссаром в контексте урегулирования украинского конфликта.
Я всегда готов заниматься этими вопросамисказал президент Франции
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что европейским политикам нужно определиться, чего они хотят в отношениях с Россией - мира или конфликта.