Макрон заявил, что готов стать переговорщиком по Украине от Европы

Макрон выразил готовность стать переговорщиком по Украине от Европы Макрон заявил, что готов стать переговорщиком по Украине от Европы

Москва12 ноя Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность выступить в роли переговорщика от европейцев по украинскому урегулированию. Соответствующее заявление он сделал журналистам на саммите Европейского политического сообщества в Дублине.

По мнению французского лидера, у Европы должно быть единое видение того, чего она хочет для Украины и для себя самой. По его словам, позиция Европы по поддержке Киева ясна, но теперь предстоит прояснить позицию по перспективе для европейских стран и по тому, каким будет проект будущей архитектуры безопасности. Макрон считает, что поэтому странам Европы необходимо вернуть себе инициативу в диалоге с Россией.

У Макрона также спросили, готов ли он стать европейским эмиссаром в контексте урегулирования украинского конфликта.

Я всегда готов заниматься этими вопросами сказал президент Франции

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что европейским политикам нужно определиться, чего они хотят в отношениях с Россией - мира или конфликта.