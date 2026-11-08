МИД Франции: Европа будет участвовать в переговорах по Украине в Абу-Даби

Глава МИД Франции рассказал о представительстве Европы на переговорах по Украине МИД Франции: Европа будет участвовать в переговорах по Украине в Абу-Даби

Москва8 ноя Вести.Представители Европы примут участие в переговорах по Украине в Абу-Даби. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

При этом он уточнил, что именно французы будут представлять европейскую сторону.

Европейцы будут там представлены. Франция будет в Абу-Даби, чтобы участвовать в этих дискуссиях сказал дипломат в эфире радиостанции РТЛ

Однако, по его словам, пока еще рано называть конкретных представителей от Франции, как и формат участия европейцев в переговорах.

Но мы точно будем там добавил Барро

Ранее стало известно, что европейские представители могут присоединиться к переговорам России, США и Украины, если стороны добьются заметных результатов на начальном этапе.

Трехсторонняя встреча в Абу-Даби запланирована на 10-11 ноября.