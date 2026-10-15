Глава МИД Франции заявил, что Европа направляет Украине две трети разведданных Глава МИД Франции Барро: Европа направляет Украине более 60% разведданных

Москва15 окт Вести.Значительная доля разведывательной информации, поступающей на Украину от зарубежных партнеров, обеспечивается государствами Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире местной радиостанции France Inter, комментируя сообщения об ограничениях в работе системы связи Starlink.

По словам руководителя ведомства, на долю европейских государств, и в частности Франции, приходится около двух третей всех передаваемых Киеву разведданных.

Барро подчеркнул, что ключевой объем помощи украинской стороне в настоящее время исходит именно из европейских стран.

Ранее политолог Малек Дудаков заявлял, что сейчас ВСУ сталкиваются со сложностями: они не получают американских разведданных, а работа системы спутниковой связи Starlink ограничена.