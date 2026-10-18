Москва18 окт Вести.Украина распределила источники получения разведывательных данных, сообщил военный обозреватель Евгений Поддубный в интервью Евгению Попову, сообщает ИС "Вести".

По его словам, Украина снизила зависимость от получения разведывательной информации от единичных источников, но самыми ценными остаются американские данные.

Важно то обстоятельство, что американцы предоставляют ключевую информацию о пусках наших ракет. Потому что у американцев сильная система мониторинга пусков баллистических ракет. И в этом смысле для киевского режима это ценнейшая информация. Сейчас Украина распределила источники, снизила зависимость от одного или двух игроков заявил он

Основными поставщиками разведывательной информации для Киева являются Великобритания, Германия, Франция. Однако задействованы и небольшие страны.

Разведданные предоставляет даже Япония. Великобритания, Германия, Франция — это основные поставщики. Но есть и небольшие страны. Я в первую очередь имею в виду страны Прибалтики, у которой также есть системы разведки на своей территории сказал он

Также, подчеркнул военный обозреватель, массив данных Украина получает и от частных источников, которые глубоко аффилированы с американским правительством, например, от MAXAR.

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