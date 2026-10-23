Украинский космофронт: игнорировать передачу ВСУ разведданных из космоса нельзя Журналист Подгорный: игнорировать передачу Киеву разведданных из космоса нельзя

Москва23 окт Вести.Игнорировать передачу разведывательных данных Украине невозможно. Об этом в своей авторской колонке заявил журналист ИС "Вести" Георгий Подгорный.

Так он прокомментировал жалобы Владимира Зеленского на отключение ВСУ от спутниковой системы Starshield и замедление ее работы.

Космические войны еще историей не зафиксированы, а вот противостояние уже идет. Игнорировать передачу разведывательных данных Украине невозможно. А ведь именно космическая инфраструктура, которую любезно предоставили Киеву союзники, стала стратегической на поле боя отметил он

Журналист добавил, что ВСУ сильно зависят от западных систем. Он отметил, что, ограничивая доступ к ним, Белый дом нередко наказывает Киев.

Но последним распоряжением Трампа спутниковую связь для Киева восстановили. Так мы увидели, что скорость, на которой работает Starlink, пропорциональна гневу главы Белого дома в отношении Зеленского. И возможно, стоит расценивать это как сигнал с Капитолийского холма Банковой, что время торговаться прошло добавил Подгорный

Подробнее о том, насколько мир близок к космической войне – в авторской колонке Георгия Подгорного.