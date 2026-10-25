Welt: украинским войскам все сложнее противостоять атакам дронов и ракет

Welt: ВСУ все хуже справляются с отражением ударов дронов и ракет Welt: украинским войскам все сложнее противостоять атакам дронов и ракет

Москва25 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются со все с большими трудностями на поле боя, которые вызваны проблемами с ПВО. Такое мнение высказал колумнист издания Welt Робин Александер.

Украинцам становится все труднее защищаться от дронов и ракет; даже боеприпасы для комплексов Patriot, оплаченные европейцами, больше не поставляются отметил Александер

Он констатировал, что текущее положение Украины весьма нестабильное, во многом из-за участившихся случаев отключений системы Starlink и позиции американского лидера Дональда Трампа.

Александер также напомнил, что нынешний президент США фактически отрезал Украину от финансирования.

Долгое время с этим можно было работать, но теперь, похоже, всему приходит конец сказал Александер

Ранее военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX заявил, что украинская система ПВО пока еще справляется с атаками дронов, однако бессильна против ракет. Военкор полагает, что Киев израсходовал все американские Patriot.