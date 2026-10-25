Москва25 октВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются со все с большими трудностями на поле боя, которые вызваны проблемами с ПВО. Такое мнение высказал колумнист издания Welt Робин Александер.
Украинцам становится все труднее защищаться от дронов и ракет; даже боеприпасы для комплексов Patriot, оплаченные европейцами, больше не поставляютсяотметил Александер
Он констатировал, что текущее положение Украины весьма нестабильное, во многом из-за участившихся случаев отключений системы Starlink и позиции американского лидера Дональда Трампа.
Александер также напомнил, что нынешний президент США фактически отрезал Украину от финансирования.
Долгое время с этим можно было работать, но теперь, похоже, всему приходит конецсказал Александер
Ранее военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX заявил, что украинская система ПВО пока еще справляется с атаками дронов, однако бессильна против ракет. Военкор полагает, что Киев израсходовал все американские Patriot.