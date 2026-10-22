Поддубный заявил, что украинская ПВО уже не работает против ракет

Украинская ПВО теперь бессильна против ракет Поддубный заявил, что украинская ПВО уже не работает против ракет

Москва22 окт Вести.Украинская система ПВО еще справляется с атаками дронов, однако бессильна против ракет. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Он отметил, что расчеты ПВО киевского режима не смогли перехватить ни одной ракеты армии РФ во время последнего удара. Поддубный подчеркивает, что это характеризует положение противника.

Расчеты ПВО киевского режима не смогли перехватить ни одной ракеты армии России в ходе последнего удара и это важный маркер, который характеризует текущее положение противника. Система ПВО без противоракет не справляется с нашей баллистикой и гиперзвуком заявил Поддубный

Военкор полагает, что Киев израсходовал все американские Patriot.

Американские перехватчики уходят на Ближний Восток, а партию, оплаченную европейцами по программе PURL, Вашингтон судя по обстановке так и не передал считает он

Поддубный также уверен, что дело не в отсутствии разведданных от США.

Набор ракет этой ночью подобран точно под слабое место противника: баллистика, гиперзвук и сверхзвук на малой высоте. Новые противоракеты режиму Зеленского получить будет сложно. Просто в силу приоритетов Вашингтона и длительности производственного цикла заключил военкор

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские войска за минувшие сутки нанесли удары по объектам украинской военной инфраструктуры, включая цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия.