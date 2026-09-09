Воздушные силы ВСУ: Украина за ночь не сбила ни одной баллистической ракеты

ВСУ не смогли сбить ни одной баллистической ракеты за ночь Воздушные силы ВСУ: Украина за ночь не сбила ни одной баллистической ракеты

Москва9 сен Вести.Украинские силы противовоздушной обороны в ночь на среду, 9 сентября, не смогли перехватить ни одной российской баллистической ракеты и крылатой ракеты "Бандероль". Об этом свидетельствуют данные Воздушных сил ВСУ, с которыми ознакомился ТАСС.

Ранее о взрывах сообщали жители нескольких регионов Украины, в том числе Киева. В большинстве областей страны продолжает действовать воздушная тревога.

Киев в последнее время сталкивается с нехваткой средств для перехвата ракет. В частности, украинские власти пытаются добиться поставок дополнительных ракет для американских комплексов Patriot.

Ранее Financial Times сообщала, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским отказался поставлять Украине сотни ракет для Patriot.

Киев продолжает призывать западные страны увеличить объем военной помощи. В Москве при этом заявляют, что поставки вооружений Украине и подготовка украинских военнослужащих странами Запада лишь затягивают конфликт и не влияют на ситуацию на поле боя.