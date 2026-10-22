Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам ВСУ в 158 районах

Армия РФ за сутки поразила энергетические и транспортные объекты на Украине Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам ВСУ в 158 районах

Москва22 окт Вести.Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по объектам украинской военной инфраструктуры, включая цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией.

В числе пораженных целей – объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также склады вооружений, боеприпасов и военного имущества.

Кроме того, ведомство сообщило о поражении пунктов временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников в 158 районах.

Суточные потери ВСУ составили примерно 1 245 военнослужащих. В зоне ответственности группировки "Север" украинские войска потеряли более 230 человек, "Запад" – свыше 200, "Юг" – до 185, "Центр" – более 345, "Восток" – свыше 245, "Днепр" – до 40.

Минобороны России также сообщило о переходе населенного пункта Мировка в Запорожской области под контроль военнослужащих Восточной группировки войск.