Минобороны РФ сообщило об ударах по местам хранения беспилотников ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили склады ВСУ и объекты энергетики в 140 районах

Москва24 сен Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по местам хранения украинских беспилотников большой и средней дальности и комплектующих к ним. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражение также получили склады боеприпасов и горючего, объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Удары наносились авиацией, ракетными войсками, артиллерий и беспилотниками в 140 районах.

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1290 военнослужащих. Согласно данным МО РФ, в зоне ответственности группировки "Север" потери противника составили до 225 человек, "Запада" – до 230, "Юга" – более 175, "Центра" – свыше 375, "Востока" – более 240, "Днепра" – до 45 военнослужащих.

Ранее Минобороны отчиталось о массированном ударе по военным объектам на Украине. В ночь на четверг в Киеве и Одесской области были поражены предприятия, производящие БПЛА, телекоммуникационные и логистические центры, а также танкер, перевозящий ГСМ для ВСУ.