Украинские военные не отчитались о сбитых за ночь баллистических ракетах

Украинская система ПВО не перехватила ни одной баллистической ракеты за ночь Украинские военные не отчитались о сбитых за ночь баллистических ракетах

Москва19 окт Вести.Украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты во время ночной атаки 19 октября. Это следует из сводки Воздушных сил ВСУ.

В сообщении украинского ведомства говорится о запуске баллистических и крылатых ракет. При этом подтверждается уничтожение только части крылатых.

Ранее украинские СМИ утверждали, что США не предупредили Киев о готовящейся атаке. Аналогичные сообщения появлялись после ударов 13 и 14 октября. Американская сторона отвергла обвинения, заявив, что обмен разведывательной информацией с Украиной не приостанавливался.

Минобороны России отчиталось, что ночью ВС РФ поразили военные объекты в Киеве и Киевской области. В числе атакованных целей - предприятия военного производства, места хранения ракет и беспилотников, а также дата-центр.