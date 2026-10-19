Москва19 октВести.Украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты во время ночной атаки 19 октября. Это следует из сводки Воздушных сил ВСУ.
В сообщении украинского ведомства говорится о запуске баллистических и крылатых ракет. При этом подтверждается уничтожение только части крылатых.
Ранее украинские СМИ утверждали, что США не предупредили Киев о готовящейся атаке. Аналогичные сообщения появлялись после ударов 13 и 14 октября. Американская сторона отвергла обвинения, заявив, что обмен разведывательной информацией с Украиной не приостанавливался.
Минобороны России отчиталось, что ночью ВС РФ поразили военные объекты в Киеве и Киевской области. В числе атакованных целей - предприятия военного производства, места хранения ракет и беспилотников, а также дата-центр.