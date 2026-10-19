На Украине заявили, что США снова не уведомили о ракетной атаке по Киеву

Украинские СМИ утверждают, что США снова не предупредили об ударе по Киеву На Украине заявили, что США снова не уведомили о ракетной атаке по Киеву

Москва19 окт Вести.Украинская сторона якобы не получила от США предупреждения о запуске баллистических ракет по Киеву в ночь на понедельник, 19 октября. Об этом сообщил журналист Алекс Рауфоглу в социальной сети X со ссылкой на украинские источники.

По словам собеседников журналиста, американская сторона в третий раз не передала информацию о готовящейся атаке.

Снова не было никакого предварительного оповещения о баллистической атаке на Киев, которая только что произошла передал Рауфоглу

При этом некоторые мониторинговые каналы ранее утверждали обратное. Американская сторона также не подтверждала прекращение обмена разведданными.

Аналогичные сообщения о предполагаемом отсутствии американского предупреждения перед ракетной атакой появлялись 13 октября. Как утверждал глава киевского режима Владимир Зеленский, затем это повторилось 14 октября.