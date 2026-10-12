"Страна": взрывы в Киеве произошли до объявления воздушной тревоги

СМИ: взрывы в Киеве прозвучали до объявления воздушной тревоги "Страна": взрывы в Киеве произошли до объявления воздушной тревоги

Москва12 окт Вести.Последние взрывы в Киеве прозвучали до объявления воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна".

Издание напоминает, что депутат Верховной рады Галина Янченко ранее заявила: в случае прекращения передачи американских разведывательных данных украинские власти не смогут оперативно получать информацию о запусках российских баллистических ракет.

Ранее Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщила, что администрация президента США угрожает приостановить программу закупок вооружений для Украины и передачу Киеву разведывательной информации.

При этом, как отмечает "Страна", официальных сообщений о том, что США уже прекратили передачу разведданных Украине, не поступало.