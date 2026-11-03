00:03 03 ноября 2026Максим АлешинВ миреВзрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревогиВ Киеве под звуки воздушной тревоги прогремели взрывы© РИА НовостиСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква3 нояВести.В Киеве зафиксированы взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ.В городе и области звучит сигнал воздушной тревоги.Ранее в Киеве и области ввели экстренные отключения света.Читайте такжеСМИ: взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги09:11 1 нояВзрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги00:33 30 октВ Киеве вновь слышны взрывы на фоне воздушной тревоги18:31 3 октУкраинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве01:42 22 сенВзрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги23:43 3 сенВ Киеве произошли взрывы07:48 2 сенВ Киеве прогремели взрывы10:25 12 авгВ Киеве прозвучали взрывы после объявления воздушной тревоги18:46 8 авгВ миреПроисшествияБывший СССРУкраинаКиевВзрыв03.11.2026