Москва2 нояВести.Аварийные отключения электричества введены в Киеве и Киевской области, сообщил украинский энергетический холдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.
Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго введены экстренные отключенияговорится в публикации
Информации о причинах соответствующего решения не приводится.
Ранее стало известно, что в четырех районах украинской столицы на правом берегу Днепра зафиксированы перебои с водоснабжением из-за обесточивания одного из водопроводных объектов.
Сообщалось также, что жители Киева недовольны мэром города Виталием Кличко из-за неготовности столицы к зиме.