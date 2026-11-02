ДТЭК: аварийные отключения света введены в Киеве и Киевской области

В Киеве и области ввели экстренные отключения света ДТЭК: аварийные отключения света введены в Киеве и Киевской области

Москва2 ноя Вести.Аварийные отключения электричества введены в Киеве и Киевской области, сообщил украинский энергетический холдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.

Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго введены экстренные отключения говорится в публикации

Информации о причинах соответствующего решения не приводится.

Ранее стало известно, что в четырех районах украинской столицы на правом берегу Днепра зафиксированы перебои с водоснабжением из-за обесточивания одного из водопроводных объектов.

Сообщалось также, что жители Киева недовольны мэром города Виталием Кличко из-за неготовности столицы к зиме.