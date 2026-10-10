Москва10 октВести.Значительная часть потребителей в Киеве и Киевской области остались без электроснабжения. Об этом сообщила украинская энергетическая компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.
По данным пресс-службы компании, произошло отключение нескольких элементов электрической сети, которые обеспечивали электроснабжение части Киева и области.
Значительная часть потребителей в регионе в настоящее время обесточенаговорится в публикации
Тех жителей столичного региона, у которых есть свет, призвали экономить электроэнергию.
Ранее стало известно, что на всех линиях метрополитена украинской столицы остановлено движение поездов из-за отключения электроснабжения.