Значительная часть потребителей в Киеве и Киевской области осталась без света

У части потребителей в Киеве и области нет электричества Значительная часть потребителей в Киеве и Киевской области осталась без света

Москва10 окт Вести.Значительная часть потребителей в Киеве и Киевской области остались без электроснабжения. Об этом сообщила украинская энергетическая компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы компании, произошло отключение нескольких элементов электрической сети, которые обеспечивали электроснабжение части Киева и области.

Значительная часть потребителей в регионе в настоящее время обесточена говорится в публикации

Тех жителей столичного региона, у которых есть свет, призвали экономить электроэнергию.

Ранее стало известно, что на всех линиях метрополитена украинской столицы остановлено движение поездов из-за отключения электроснабжения.