В Киеве, Киевской области и Днепропетровске введены экстренные отключения света

В Киеве и области ввели экстренные отключения света В Киеве, Киевской области и Днепропетровске введены экстренные отключения света

Москва8 ноя Вести.В Киеве, Киевской области, а также Днепропетровске введены экстренные отключения света. Об этом сообщил украинский энергетический холдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.

Киев, Киевская область и город Днепр: по команде "Укрэнерго" продолжаются экстренные отключения говорится в публикации

В холдинге напомнили, что в такой ситуации графики отключения электроэнергии не действуют.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области более 600 тысяч потребителей остались без электроснабжения.