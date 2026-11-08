Москва8 нояВести.В Киеве, Киевской области, а также Днепропетровске введены экстренные отключения света. Об этом сообщил украинский энергетический холдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.
Киев, Киевская область и город Днепр: по команде "Укрэнерго" продолжаются экстренные отключенияговорится в публикации
В холдинге напомнили, что в такой ситуации графики отключения электроэнергии не действуют.
Ранее стало известно, что в Днепропетровской области более 600 тысяч потребителей остались без электроснабжения.