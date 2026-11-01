Москва1 нояВести.Шесть регионов Украины частично остались без электричества в результате повреждения энергообъектов, сообщило Минэнерго страны. Наиболее сложная ситуация сложилась в Киевской и Днепропетровской областях.
Частичное отключение электричества произошло в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
В украинском министерстве заявили, что энергетическая инфраструктура Днепропетровской и Киевской области понесла масштабные повреждения.
В связи с повреждением энергетического оборудования нарушены возможности передачи электроэнергии потребителямуказано в сообщении министерства энергетики Украины
Там также отмечается, что в указанных регионах были введены аварийные отключения света.
Вечером 31 октября украинские СМИ писали: жители Киева жалуются, что свет не дают согласно заявленным графикам. Как отмечали журналисты, украинская столица практически погрузилась во тьму.