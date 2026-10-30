На Украине частично обесточены четыре региона

Четыре региона Украины остаются частично без света На Украине частично обесточены четыре региона

Москва30 окт Вести.Часть потребителей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях остаются без света из-за боевых действий, сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге о ситуации в энергосистеме, его слова передает Минэнерго Украины.

...В части регионов Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления электроэнергии. Они необходимы для балансировки энергосистемы и сохранения ее стабильной работы приводятся слова Некрасова в Telegram-канале украинского ведомства



Ранее Минобороны России сообщило, что в ходе ночного массированного удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и связанным с ними энергетическим объектам российские силы поразили электроподстанцию "Светлое".

Российские войска регулярно наносят удары по объектам энергетики на Украине, которые используются в интересах ВСУ.