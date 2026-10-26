Москва26 октВести.Большая часть Киева осталась без электроснабжения. Об этом пишет издание "Страна.ua".
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Без электричества также остались Ирпень и Гостомель - там наступил полный блэкаут.
При этом, как отмечает издание, аварийные отключения света не объявлялись, официальных комментариев от компетентных органов также нет.
Утром 26 октября в Минобороны РФ сообщили о нанесении минувшей ночью ударов по логистическим центрам и объектам энергетики в Одесской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако об ударах по Киеву тогда не сообщалось.