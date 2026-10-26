"Страна.ua": в большей части Киева, Гостомеле и Ирпене пропало электроснабжение

Большая часть Киева осталась без электричества "Страна.ua": в большей части Киева, Гостомеле и Ирпене пропало электроснабжение

Москва26 окт Вести.Большая часть Киева осталась без электроснабжения. Об этом пишет издание "Страна.ua".

Большая часть Киева обесточена говорится в публикации

Без электричества также остались Ирпень и Гостомель - там наступил полный блэкаут.

При этом, как отмечает издание, аварийные отключения света не объявлялись, официальных комментариев от компетентных органов также нет.

Утром 26 октября в Минобороны РФ сообщили о нанесении минувшей ночью ударов по логистическим центрам и объектам энергетики в Одесской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако об ударах по Киеву тогда не сообщалось.