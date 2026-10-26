ВС РФ ночью ударили по логистическим центрам и объектам энергетики на Украине Минобороны: ВС РФ поразили логистические центры и объекты энергетики Украины

Москва26 окт Вести.Российские военные минувшей ночью нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам и объектам энергетики, обеспечивающим их функционирование, а также портам Украины и морским судам, задействованным в интересах армии киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в Харьковской области поражен склад БПЛА большой и средней дальности и комплектующих к ним. В самом Харькове удар пришелся по электроподстанции "Залютино" напряжением 330 кВ, обеспечивающей работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

В Хмельницкой области поражена электроподстанция напряжением 330 кВ в Каменце-Подольском, от которой зависит функционирование объектов логистической инфраструктуры.

В Одесской области удары были нанесены по погрузочно-разгрузочным объектам трех причальных терминалов порта Черноморск. Кроме того, по информации российского военного ведомства, поражены четыре склада с грузами военного и двойного назначения, предназначенными для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также Минобороны сообщило о поражении сухогруза, который перевозил военное имущество для украинских войск в порт Одессы.

Накануне, 25 октября, МО РФ также сообщало об ударах по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ.