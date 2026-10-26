В Черном море поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество

ВС РФ поразили шедшее в Одессу судно с грузом ВСУ и инфраструктуру Черноморска В Черном море поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество

Москва26 окт Вести.В Черном море российскими военными поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество, предназначенное для обеспечения украинских военных, также поражены объекты инфраструктуры в порту Черноморск. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В материале сказано, что в ночь на 26 октября военные РФ продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам и объектам энергетики, обеспечивающим их работу, а также портам Украины и морским судам, задействованным в интересах военных Украины.

В результате ударов поражены, в частности, объекты в Одесской области.

Объекты разгрузочно-погрузочной инфраструктуры трех причальных терминалов порта Черноморск, а также четыре складских помещения, в которых находились грузы военного и двойного назначения, предназначенные для ВСУ говорится в сообщении ведомства

По заявлению Минобороны РФ, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество для украинских военнослужащих.