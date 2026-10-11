МО: морское судно с грузом для ВСУ поражено в порту Черноморск

ВС РФ поразили судно с грузом для ВСУ в порту Черноморск МО: морское судно с грузом для ВСУ поражено в порту Черноморск

Москва11 окт Вести.Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по data-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, ночью в порту Черноморск в Одесской области в результате удара поражено морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения.

Ранее военные РФ раскрыли диверсионно-разведывательную группу рейнджерского полка Сил специальных операций (ССО) Украины в Харьковской области.