Москва11 октВести.Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по data-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, ночью в порту Черноморск в Одесской области в результате удара поражено морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения.
Ранее военные РФ раскрыли диверсионно-разведывательную группу рейнджерского полка Сил специальных операций (ССО) Украины в Харьковской области.