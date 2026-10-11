Под Харьковом вскрыли деятельность украинской ДРГ из полка рейнджеров ССО

ВС РФ уничтожили украинских спецназовцев в Харьковской области, сообщили в МО Под Харьковом вскрыли деятельность украинской ДРГ из полка рейнджеров ССО

Москва11 окт Вести.Российские военные раскрыли диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) рейнджерского полка Сил специальных операций (ССО) Украины в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в ходе продвижения на харьковском направлении были уничтожены два украинских спецназовца. Остальные участники группы, как утверждает источник, отступили, оставив тела погибших.

На харьковском направлении в ходе продвижения вскрыта деятельность ДРГ "рейнджерского" полка ССО Украины говорится в сообщении

Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что в Харьковской области идут бои за населенные пункты. Освободить удалось Лукашово и Лобановку.