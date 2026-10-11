Москва11 октВести.Российские военные раскрыли диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) рейнджерского полка Сил специальных операций (ССО) Украины в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, в ходе продвижения на харьковском направлении были уничтожены два украинских спецназовца. Остальные участники группы, как утверждает источник, отступили, оставив тела погибших.
На харьковском направлении в ходе продвижения вскрыта деятельность ДРГ "рейнджерского" полка ССО Украиныговорится в сообщении
Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что в Харьковской области идут бои за населенные пункты. Освободить удалось Лукашово и Лобановку.