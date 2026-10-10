МО России показало кадры освобождения Лукашово и Лобановки в Харьковской области

МО РФ показало кадры освобождения Лукашово и Лобановки МО России показало кадры освобождения Лукашово и Лобановки в Харьковской области

Москва10 окт Вести.Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения российскими военными группировки "Север" населенных пунктов Лукашово и Лобановка, которые находились в кольце окружения в Харьковской области.

Как отметили в военном ведомстве, Лукашово заняли штурмовики 344-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии. Военнослужащие 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) выбили украинские подразделения из Лобановки.

В ходе боев штурмовые группы корректировали артиллерийский огонь, а операторы ударных беспилотников выявляли маршруты передвижения украинской техники и поражали транспорт, который использовался для снабжения позиций противника боеприпасами и продовольствием.

Закрепившись в селах, военнослужащие группировки войск "Север" приступили к проведению зачистки зданий, подвальных помещений и прилегающей территории подчеркнули в МО РФ

По данным Минобороны, подразделения "Севера" продолжают наступление на нескольких направлениях и расширяют полосу безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

Об освобождении населенных пунктов оборонное ведомство сообщило ранее в субботу.