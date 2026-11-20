ВС РФ ликвидировали сержанта ССО Украины под Харьковом Российская армия ликвидировала сержанта ССО Украины под Харьковом

Москва20 ноя Вести.Вооруженные силы РФ ликвидировали под Харьковом сержанта сил специальных операций (ССО) Украины из 6-го рейнджерского полка Александра Катрука. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры России.

Утром в пятницу представители силовых ведомств сообщили об уничтожении командного пункта 6-го рейнджерского полка ССО Украины. Удар был нанесен по укрытию, где размещалось секретное делопроизводство подразделения. В результате атаки полк понес значительные потери среди личного состава.

В Харьковской области в результате точного ракетного удара убит начальник секретного делопроизводства 6-го рейнджерского полка ССО Украины сержант Катрук Александр Сергеевич (1985 года рождения) рассказал собеседник агентства

Он также сообщил, что в Сумской области были ликвидированы два офицера ВСУ. Среди них - командир минометного взвода 17-й бригады старший лейтенант Сергей Стецюк, 1993 года рождения. Второй - капитан Александр Грохольский, 2001 года рождения, занимавший пост заместителя начальника погранзаставы 15-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.