Москва8 сенВести.Военные России ликвидировали трех украинских офицеров в зоне специальной военной операции (СВО), сообщило агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
В Харьковской области был уничтожен командир штурмового взвода старший лейтенант Сергей Александрович Звягинцев.
В ДНР ликвидированы офицеры батальона полиции особого назначения майор Руслан Глущенко и капитан Максим Вивировскийдобавил собеседник журналистов
Ранее в зоне СВО были ликвидированы два старших офицера вооруженных сил Украины (ВСУ).