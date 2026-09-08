В ДНР и Харьковской области ликвидировали трех офицеров Украины

В ДНР и Харьковской области ликвидировали трех офицеров ВСУ В ДНР и Харьковской области ликвидировали трех офицеров Украины

Москва8 сен Вести.Военные России ликвидировали трех украинских офицеров в зоне специальной военной операции (СВО), сообщило агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

В Харьковской области был уничтожен командир штурмового взвода старший лейтенант Сергей Александрович Звягинцев.

В ДНР ликвидированы офицеры батальона полиции особого назначения майор Руслан Глущенко и капитан Максим Вивировский добавил собеседник журналистов

Ранее в зоне СВО были ликвидированы два старших офицера вооруженных сил Украины (ВСУ).