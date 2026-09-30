Москва30 сен Вести.В Харьковской области ракетным ударом уничтожен пункт временной дислокации подразделения 6-го отдельного рейнджерского полка Сил специальных операций (ССО) Украины. Об этом пишет Telegram-канал "Северный Ветер".

Подчеркивается, что подтверждены потери среди сержантского состава.

В результате точного ракетного удара в районе населенного пункта Ивановка Чугуевского района Харьковской области уничтожен пункт дислокации подразделения 6-го отдельного рейнджерского полка ССО Украины говорится в сообщении

Ранее стало известно, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на танке попытались прорвать кольцо окружения в районе Нефедовки в Харьковской области, однако российские войска открыли ответный огонь на поражение и сорвали попытку вырваться из кольца.