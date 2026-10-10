Командир группы ССО Украины ликвидирован под Сумами Командира группы ССО Украины уничтожили в Сумской области

Москва10 окт Вести.Бойцы Вооруженных сил России уничтожили в зоне спецоперации командира группы 8-го полка сил специальных операций (ССО) Украины капитана Дмитрия Кузьмича под Сумами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Кроме того, на запорожском направлении и в Днепропетровской области были ликвидированы заместитель комбата 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ капитан Олег Лавриненко и старший лейтенант Владимир Копач.

В Сумской области ликвидирован командир группы 8-го полка ССО капитан Кузьмич Дмитрий сообщил источник агентства

Ранее сообщалось, что в Харьковской области ликвидировали командира танковой роты ВСУ, который пытался прорвать волчанский котел.