Российские военные ликвидировали пятерых офицеров ВСУ в зоне спецоперации "Северный ветер": за последние сутки в зоне СВО ликвидированы 5 командиров ВСУ

Москва23 ноя Вести.Российские военные ликвидировали в зоне проведения спецоперации пятерых членов командного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе одного идейного боевика-неонациста. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

На Запорожском направлении ликвидирован идейный фашист - командир взвода роты специального назначения "Ландскнехт" батальона "Реванш" ГУР МОУ Завгородный Николай Юрьевич (1997 г.р.), позывной Викинг говорится в сообщении

По данным источника, на одном из направлений СВО был также ликвидирован командир инженерного саперного взвода танкового батальона, старший лейтенант Руслан Квитчук 1978 года рождения. В Днепропетровской области, как отмечается в публикации, был убит замполит разведроты 31-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) ВСУ старший лейтенант Дмитрий Борисенко (1990 г.р.).

В ДНР был ликвидирован старший лейтенант Роман Кончук (1976 г.р.), который добровольно воевал в составе ВСУ с весны 2023 года. Он занимал должность начальника связи - начальника группы связи и кибербезопасности штаба самоходного артиллерийского дивизиона (САДН) 24 омбр ВСУ. Еще один офицер украинских войск, по данным источника, скончался при виде российского беспилотника.

Украинские СМИ сообщили о смерти в районе Краматорска командира взвода роты ТОР батальона полиции специального назначения капитана Рыжика Дениса Андреевича (7.01.1993 г.р.). По данным украинских источников капитана хватил инфаркт при виде российского FPV-дрона отмечается в сообщении

Ранее в ноябре "Северный ветер" сообщил о ликвидации в зоне СВО боевика ВСУ Артура Назарова, идейного неонациста, который прославился как фотограф съемками "евромайдана" в 2014 году.